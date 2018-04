AMD Ryzen 7 2700X spinto al massimo: tramite overclock estremo può arrivare a 6.0 GHz

Sappiamo quanto l'overclock possa essere una pratica in grado di migliorare considerevolmente le prestazioni di un determinato processore. In questo caso, la CPU finita nella mani degli esperti è la recente AMD Ryzen 7 2700X, di cui abbiamo pubblicato la nostra recensione giusto ieri.

Si tratta di un chip avente 8 core impostati di fabbrica a 3,7 GHz (con turbo fino a 4,3 GHz) e 16 thread. Ebbene, il team composto da Der8auer e Neo (TheOverclocker) è riuscito, con il supporto del quartier generale di ASUS ROG in Taiwan, a spingere al massimo il processore in questione. Neanche a dirlo, la scheda madre utilizzata per i test era una Crosshair VII Hero, ovvero la soluzione attualmente più performante offerta dalla gamma ROG.

Ai due è stato ovviamente fornita un'ampia scorta di LN2 (azoto liquido), utilizzato per il raffreddamento del processore, e di CPU Ryzen di seconda generazione. Il tutto per superare i precedenti record, che avevano fatto registrare, solamente qualche giorno fa, una frequenza massima di 5,88 GHz con una motherboard MSI X470.

Ebbene, il team è riuscito ad effettuare un overclock a 6,0 GHz (6009,34 MHz), utilizzando una tensione di alimentazione di 1.85V. Insomma, obiettivo raggiunto e record stabilito per Der8auer e Neo (TheOverclocker).