AMD Ryzen 7 5700G appare su Geekbench: boost fino a 4.66 GHz?

L’APU di punta AMD Ryzen 7 5700G torna a essere protagonista di alcuni leak apparsi in rete negli ultimi giorni: dopo alcuni dettagli apparsi su CPU-Z riguardanti i punteggi single-thread e multi-thread, ora il rinomato tipster TUM_APISAK ha scoperto altre informazioni interessanti nel database Geekbench. Vediamole nel dettaglio.

Secondo gli screenshot diffusi via Twitter, AMD Ryzen 7 5700G si conferma essere un’APU da 8 core e 16 thread, con 16 MB di cache L3 e 4 MB di cache L2 per la CPU dal clock di base di 3,80 GHz, ma in grado di raggiungere 4,66 GHz in boost. Se paragonata all’APU precedente Ryzen 7 4700G, si parla di circa 200-250 MHz di velocità in più. Per quanto concerne invece la GPU Vega integrata con 8 Compute Unit, la frequenza dovrebbe essere superiore a 2,1 GHz. Insomma, quasi gli stessi dati diffusi precedentemente.

A livello di risultati nei benchmark, AMD Ryzen 7 5700G “Cezanne” è stata testata su una scheda madre MSI B550M Mortar WiFi assieme a 64 GB di memoria RAM DDR4, in un computer con sistema operativo Ubuntu. Nel test single-core il chip risulta avere ottenuto 1304 punti, mentre nei test multi-core si parlerebbe di 8717 punti; se confrontati con i benchmark trapelati precedentemente la differenza nel punteggio è decisamente sostanziale, ma si tratta di test eseguiti su Ubuntu e non su Windows.

Intanto gli appassionati del marchio di Lisa Su sono in attesa dell’imminente conferenza AMD durante il CES 2021, dove dovrebbero apparire per la prima volta i processori Mobility, di cui a fine dicembre è apparso online il modello AMD Ryzen 9 5900H con i suoi benchmark.