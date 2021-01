AMD Ryzen 7 5700G superiore a Ryzen 7 3700X: i primi benchmark in rete

A distanza di poche settimane dai primi benchmark di Ryzen 9 5900H Mobility, torniamo a parlare della prossima generazione di processori AMD Cezanne, grazie ai primi leak riguardanti AMD Ryzen 7 5700G, l'APU di punta della nuova lineup di Advanced Micro Devices.

Quello di cui si parla nei benchmark apparsi in rete è un esemplare interno, quindi le sue prestazioni potrebbero non essere in linea con il prodotto che arriverà sugli scaffali nel corso del 2021.

Il processore in questione, con nome in codice 100-000000263, non è esattamente una nuova conoscenza, però adesso se ne conoscono decisamente molti più dettagli.

AMD Ryzen 7 5700G avrà 8 core e 16 thread, con una frequenza di clock fissata a 4.4 GHz. L'APU di nuova generazione sarà bassato sul processo produttivo Zen3 a 7 nm.

I benchmark effettuati su CPU-Z gli hanno permesso di ottenere uno score di 613.6 punti in modalità single-thread e 6292.2 punti nelle attività multi-thread. La nuova APU di AMD risulta così superiore rispetto a Ryzen 7 3700X, basato su architettura Zen2, del 20% e 16% rispettivamente.

Punteggi ancora migliori arrivano grazie all'overclock, possibile fino a un massimo di 4.7 GHz. Grazie a questa operazione è stato possibile ottenere un punteggio di 647.4 in single-thread e 6960 in multi-thread, cioè rispettivamente il 5.4% e 10.5% in più dei valori stock.

Stando alla fonte, il prezzo di AMD Ryzen 7 5700G si aggirerà intorno ai 240 Euro.



Nell'attesa di saperne qualcosa in più, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il keynote virtuale AMD nel corso del CES 2021.