AMD Ryzen 7 5700X3D disponibile da oggi, è un best buy? I primi benchmark dicono di sì!

Al CES di inizio gennaio, AMD ha svelato il Ryzen 7 5700X3D, l'ultima CPU della linea Ryzen 5000 dotata di V-Cache 3D. Ora, finalmente, il processore è in arrivo sui principali mercati internazionali: dai primi benchmark sembra che il Ryzen 7 5700X3D sia un vero e proprio best buy, specie a confronto con le alternative Intel più prossime.

Tom's Hardware, infatti, riporta una recensione della componente pubblicata da una testata cinese su Bilibili che incensa la CPU. La videorecensione arriva con diversi benchmark del Ryzen 7 5700X3D, che lo mostrano in azione su diversi videogiochi estremamente popolari e che tracciano un confronto con il processore Intel più prossimo in termini di prezzo, ovvero l'Intel Core i5-13600KF con architettura Raptor Lake.

Dai benchmark emerge che, in media, il Ryzen 7 5700X3D garantisce performance migliori del diretto rivale del Team Blu: per esempio, su CS:GO 2, l'Intel Core i5-13600KF risulta il 25% meno performante della soluzione AMD. La CPU del colosso di Santa Clara è il 33% meno performante di quella del Team Rosso su Fearless Contact, ovvero la versione cinese di Valorant, pubblicata da Tencent. Scarto del 22% in favore del processore AMD anche su PlayerUnknown's Battlegrounds.

Invece, le performance delle due CPU sono identiche su Forza Horizon 5. L'Intel Core i5-13400KF si riprende però su Cyberpunk 2077, gioco in cui stacca il rivale del 4,8%. Ciononostante, il test sembra favorire generalmente il Ryzen 7 5700X3D, evidenziando come la componente abbia un rapporto performance-prezzo invidiabile e come la vecchia architettura Zen3 e la piattaforma AM4 abbiano ancora molto da dire per i videogiocatori: il successo del processore di Sunnyvale dipende in larga parte dalla sua V-Cache 3D e dalla sua frequenza turbo fino a 5,10 GHz.

Il Ryzen 7 5700X3D sta arrivando in tutto il mondo in queste ore, con prezzi che, negli Stati Uniti, oscillano attorno ai 250 Dollari. In Italia, invece, la CPU sembra essere disponibile su Amazon a 280 Euro. A confronto, l'Intel Core i5-13600K costa circa 290 Dollari negli USA: in Italia, invece, la componente ha un costo che si aggira attorno ai 315-320 Euro. Insomma, la vittoria del processore di AMD sembra essere duplice, riguardando sia le performance che il prezzo.