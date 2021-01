AMD Ryzen 7 5800G appare in rete, potrebbe essere il top di gamma delle APU desktop

L’APU desktop AMD Ryzen 7 5700G fino a oggi è l’unica a essersi mostrata in una serie di leak e benchmark particolarmente interessanti, ma sembrerebbe che la serie Cezanne per PC desktop abbia altri modelli top di gamma prossimi al lancio, tra cui l’APU Ryzen 7 5800G scoperta di recente nella pagina Web di TechPowerUp.

A svelarne la presenza nel database è stato l’editor Matthew Smith via Twitter, il quale nelle ultime ore ha aggiunto la sua scheda di convalida GPU-Z. In essa, purtroppo, non si parla, delle velocità di clock, del TDP, della cache e di altri dettagli tecnici importanti, però conferma che tale APU desktop è in fase di sviluppo.

Sono però note informazioni riguardanti la GPU in dotazione: AMD Ryzen 7 5800G racchiude infatti la GPU Vega potenziata con un totale di 8 Compute Unit, 512 Stream Processor con 8 ROP e 8 TMU, velocità di clock di 1800 MHz per ora inferiore alla precedente ammiraglia Ryzen 7 4750G da 2100 MHz, ma possiamo aspettarci novità al riguardo.

Per quanto concerne la disponibilità della gamma di APU desktop Cezanne, alcune fonti hanno riferito a Wccftech che essa arriverà nel secondo trimestre del 2021 per garantire una fornitura più stabile anche per l’ambito Mobility, ergo laptop e notebook, di cui il CEO Lisa Su ha già svelato i modelli da gaming Ryzen 9 5900HX e Ryzen 9 5980HX nel corso del CES 2021.

Durante la medesima conferenza AMD ci ha fornito anche un’anteprima della nuova linea di CPU EPYC per il settore cloud, datacenter e workstation; in seguito all’assaggio dato dalla società, in rete sono apparsi anche i benchmark del processore EPYC 7543 di terza generazione.