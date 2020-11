AMD Ryzen 7 5800U si mostra nei primi benchmark: che prestazioni single-core!

Dopo il lancio della nuova serie di processori Ryzen 5000 con architettura Zen 3 per PC Desktop, ora AMD sta lavorando sulla nuova gamma di APU per computer portatili, famiglia detta anche “Cezanne”. Di recente sono apparsi i primi benchmark su Geekbench 5 del modello di fascia alta, AMD Ryzen 7 5800U: ecco i dati.

Stando a quanto diffuso da Leakbench e dai colleghi di Videocardz e Wccftech, il benchmark trapelato renderebbe chiaro che l'APU Ryzen 7 5800U potrebbe benissimo essere il chip migliore nella famiglia Cezanne: dotato di 8 core, 16 thread, un clock di base di 1,9 GHz e un boost clock di 4,44 GHz, questo processore ha ottenuto 1421 punti nei test single-core e 6450 punti nei test multi-core, per un guadagno del 38% in single-core e del 10% in multi-thread rispetto al Ryzen 7 4800U “Renoir”. Lavorando in single-thread i punti medi sarebbero 1031, mentre in multi-thread salirebbe a 5845 punti.

Il successo sarebbe dato anche grazie alla riprogettazione della cache, dato che ora racchiude 16 MB L3 rispetto agli 8 MB L3 del Ryzen 7 4800U. La cache L2 sarà ancora 4 MB o 512 KB per core, garantendo così una latenza ridotta e una larghezza di banda di interconnessione inter-core più rapida. Giungendo agli ultimi dettagli tecnici, Ryzen 7 5800U dovrebbe giungere con GPU Vega con 8 Compute Unit e clock a 2000 MHz. La gamma di APU AMD Ryzen 5000 dovrebbe debuttare ufficialmente al CES 2021, dunque non ci resta che attendere ancora pochi mesi prima di parlarne nel dettaglio.

Intanto, restando nel mondo delle CPU AMD Ryzen 5000 d’ultima generazione, si vocifera che esse saranno compatibili con le schede madri serie 300: a inizio novembre, infatti, alcuni tipster hanno scoperto che sono supportate dalle schede madri A320 e X370 se si installa la beta del nuovo BIOS.