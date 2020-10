AMD Ryzen 7 5800X fino all'11% più veloce dell'Intel Core i9-10900K nei test single core

L’account Twitter TUM_APISAK ha scovato i risultati di alcuni test presenti nel database di CPU-Z, riguardanti il nuovo Ryzen 7 5800X, l’octa-core di AMD che arriverà prossimamente sul mercato e che rappresenterà sicuramente una delle opzioni preferite da parte dei gamer.

Nei benchmark in questione, che hanno visto l’AMD Ryzen 7 5800X testato sulla scheda madre B550M AORUS Pro di Gigabyte con memoria RAM DDR4-2400 Mhz da 32 gigabyte, la CPU ha ottenuto 650 punti in single thread e 6593 in multi thread, più alti dell’11% rispetto a quelli ottenuti dall’Intel Core i9-10900K in single core, che si è fermato a 584 punti.

Dati importanti, che mostrano a pieno regime le ottimizzazioni e miglioramenti introdotti dalla nuova architetture Zen 3, che con l’overclock raggiungerà punteggi ancora più alti.

Interessante anche il raffronto con gli altri Ryzen 7 di AMD. Il 5800X in multi core è risultato essere il 18% più veloce del 3800X ed il 17% più veloce del 3800XT.

Per dovere di cronaca, ricordiamo che l’AMD Ryzen 7 5800X è octa core con 16 thread, con frequenza standard di 3,8 Ghz e 4,7 Ghz in boost, 36MB di cache ed un TDP di 105W. Il prezzo di partenza è di 449 Dollari.