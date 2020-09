AMD Ryzen 7 5800X si fa vedere in alcuni benchmark: confermati gli 8 core

Direttamente dal database Ashes of The Singularity, arrivano delle interessanti informazioni sull’AMD Ryzen 7 5800X, di cui si sta a lungo parlando negli ultimi tempi. A far scatenare il via vai di voci ci hanno pensato alcuni leaker, tra cui TUM_APISAK, che hanno confermato in parte alcune specifiche.

Il popolare tipster infatti sempre nel database di test AoTS, ha trovato alcune tracce della Ryzen 7 5800X, che a quanto pare sarà caratterizzata da 8 core e 16 thread. Sfortunatamente però il benchmark non ha registrato alcuna specifica, motivo per cui non siamo in grado di fornire informazioni sulla velocità di clock o la scheda madre che è stata utilizzata per i test. Sappiamo però che sono stati testati alcuni preset di benchmark, come Crazy 1080p, 1440p e 4K. Non sono nemmeno disponibili molte informazioni sui franerete generati dalla GPU e CPU.

La presentazione ufficiale dei nuovi processori desktop Zen3 è in programma l’8 Ottobre nel corso di un evento speciale a cui prenderà parte la CEO e presidente di AMD, Lisa Su.

La Ryzen 7 5800X dovrebbe essere caratterizzato da 8 core, mentre Ryzen 9 5900X a 12 core. Nella giornata di ieri sono emerse anche altre voci sull’AMD Ryzen 9 5900X Verneer.

Altre voci di corridoio riferiscono che le nuove CPU Zen3 garantiranno agli utenti un miglioramento importante delle prestazioni IPC, tra il 17 e 20 percento.