AMD Ryzen 7 5800X3D in arrivo ad aprile: ecco data di lancio e prezzi

Il processore AMD Ryzen 7 5800X3D anticipato lo scorso gennaio sta per arrivare: dopo diverse settimane di attesa, finalmente abbiamo maggiori indicazioni provvisorie relativamente a data di lancio e prezzo sul mercato della prima CPU con V-Cache 3D del team rosso.

Grazie ai colleghi di VideoCardz abbiamo infatti accesso a quello che sembra essere un mini-poster o una slide indicativa di data di lancio e costo negli Stati Uniti: la CPU AMD Ryzen 7 5800X3D dovrebbe approdare nei negozi il 20 aprile 2022 con un prezzo di partenza fissato a 449 Dollari.

Questi dati vanno a corroborare una serie di indiscrezioni precedenti diffuse sempre da VideoCardz, nelle quali si era proprio parlato del prezzo della CPU con V-Cache 3D, indicato allora sempre attorno ai 449 Dollari. Al contempo, però, c’è una nuova conferma del debutto di tre CPU Ryzen 5000 e tre CPU Ryzen 4000:

AMD Ryzen 4100 a 99 Dollari

AMD Ryzen 4500 a 129 Dollari

AMD Ryzen 4600G a 154 Dollari

AMD Ryzen 5500 a 159 Dollari

AMD Ryzen 5600 a 199 Dollari

AMD Ryzen 5700X a 299 Dollari

Si va così ad ampliare notevolmente la famiglia di processori della società di Santa Clara disponibili sul mercato in questo periodo. L’intero portfolio scende quindi al prezzo base di 99 Dollari, e giunge fino ai 799 Dollari per il top di gamma a noi già noto Ryzen 9 5950X. Questi restano comunque dati ripresi da rumor del settore, ergo da considerare con cautela. Ogni conferma ufficiale in merito arriverà il 20 aprile 2022.