AMD Ryzen 7 5800X3D in arrivo: ecco il prezzo della CPU con V-Cache 3D

Solo un paio di giorni fa era emerso che la CPU AMD Ryzen 5800X3D è pronta al lancio, ma oggi nuove indiscrezioni sul primo processore al mondo con tecnologia 3D V-Cache sembrano suggerire che il suo arrivo nei negozi sia più prossimo del previsto. Un leak, infatti, ha stabilito il prezzo in Dollari della CPU AMD Ryzen 5800X3D.

L'indiscrezione arriva dal portale VideoCardZ, secondo il quale il prossimo processore top di gamma della serie AMD Ryzen avrà un costo di 449 Dollari al lancio: se la notizia fosse confermata, la CPU avrebbe lo stesso prezzo del Ryzen 7 5800 "standard". Accanto a quello del processore top di gamma, comunque, il leak di VideoCardZ ha reso noti tutti i prezzi delle prossime CPU Ryzen.

Per esempio, la CPU Ryzen 7 5700X sarà venduta a 299 Dollari per rientrare nella fascia di prezzo definita "affordable" dalla stessa AMD: la CPU è un Octa-Core con frequenza di base di 3,4 GHz, 400 MHz in meno del top di gamma Ryzen 7 5800X. Tuttavia, utilizzando il boost della frequenza quest'ultima arriverà a 4,6 GHz, solo 100 MHz in meno della GPU flagship della serie Ryzen 7.

AMD dovrebbe anche lanciare due CPU a sei Core, il Ryzen 5 5600 e il Ryzen 5 5500, entrambi processori a 12 Thread con frequenze rispettivamente di 3,5 GHz (base) e 4,4 GHz (boost) e di 3,6 GHz (base) e 4,2 GHz (boost). Il Ryzen 5 5600 dovrebbe essere poi basato sull'architetture Vermeer e avere 32 MB di Cache L3, mentre la CPU Ryzen 5 5500 dovrebbe essere basata sull'architettura Cezanne e avere 16 MB di Cache L3. Le due CPU saranno lanciate al prezzo di 199 e 159 Dollari, rispettivamente per Ryzen 5 5600 e per Ryzen 5 5500.

AMD, poi, dovrebbe mettere in vendita ben tre SKU Ryzen di serie 4000, ovvero il 4600G, il 4500 e il 4100. Si tratta in ogni caso di CPU entry-level con un prezzo al di sotto dei 159 Dollari, che arrivano a soli 99 Dollari nel caso del Ryzen 3 4100. Probabilmente, tutte e tre le GPU saranno basate sull'architettura Renoir-X con iGPU disabilitata.

Il leak, infine, spiega che AMD Ryzen 7 5800X3D arriverà il 20 aprile sugli scaffali dei negozi, mentre non è chiaro quando saranno lanciati gli altri device della linea. Intanto, potete dare un'occhiata alla nostra spiegazione del funzionamento della V-Cache 3D di AMD.