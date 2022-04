AMD Ryzen 7 5800X3D: la CPU con V-Cache 3D supera i 5 GHz in overclock

AMD ha presentato la CPU Ryzen 7 5800X3D lo scorso marzo, ma la vendita del processore non inizierà prima del 20 di aprile. Il processore, il primo dotato di V-Cache 3D venduto da AMD, ha tuttavia un problema che potrebbe far storcere il naso a molti fan: il Ryzen 7 5800X3D, infatti, non potrà essere overclockato dagli utenti.

Il blocco dell'overclock della CPU è stato confermato da AMD stessa a margine della presentazione della componente, e dipenderebbe dal fatto che un aumento eccessivo della frequenza di clock del processore potrebbe distruggere la cache 3D montata sulla CPU e rendere quest'ultima inutilizzabile, invalidandone anche la garanzia.

Come ampiamente prevedibile, l'invito di AMD a non overclockare la CPU ha scaturito una vera e propria mania per l'aumento della frequenza del Ryzen 7 5800X3D. Nello specifico, il processore, con frequenza base di 3,4 GHz e con boost fino a 4,5 GHz, è stato portato oltre i 5 GHz di frequenza dagli overclocker del Team MSI, nello specifico dall'esperto di CPU TSAIK.

La componente, nello specifico, ha raggiunto un clock di 5,14178 GHz, ben al di sopra del massimo consentito da AMD. Solo nella giornata di ieri, l'overclocker Massman, noto anche come ScatterBencher, aveva spinto il processore a 4,74 GHz.

Come già spiegato da AMD, comunque, l'overclock del Ryzen 7 5800X3D è pericoloso per l'integrità della CPU stessa e genera bug e problemi di stabilità al PC, arrivando persino a "rompere" la componente stessa nel caso in cui la procedura venga effettuata in maniera scorretta. Insomma, l'overclock del processore non sembra essere "impossibile" come ha stabilito l'azienda di Sunnyvale, ma rimane una pratica estremamente rischiosa e sconsigliata per tutti gli utenti.