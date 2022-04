AMD Ryzen 7 5800X3D disponibile in Italia: dettagli e costo della CPU con V-Cache 3D

Il processore AMD Ryzen 7 5800X3D mostrato durante il CES 2022, il primo dotato della tecnologia inedita V-Cache 3D, è ufficialmente disponibile per l’acquisto anche sul mercato italiano. Vediamo assieme tutti i dettagli dell’ultimo processore della società di Lisa Su, tra cui il prezzo nel Belpaese.

Partendo con un riassunto delle specifiche tecniche, AMD Ryzen 7 5800X3D è un chip basato su architettura Zen 3 che conta su 8 core e 16 thread e uno stack singolo di V-Cache 3D per ben 64 megabyte, i quali si aggiungono ai 32 MB di Cache L3. Per implementare questa soluzione rivoluzionaria, che non vede aumenti dell’altezza del chip o delle emissioni di calore, rispetto alla CPU AMD Ryzen 7 5800X su cui si basa troviamo una frequenza di clock inferiore di 200-400 MHz.

Ciononostante, già dai primi test pubblicati abbiamo notato performance interessanti: i primi overclock hanno portato la CPU a oltre 5 GHz, nonostante il AMD abbia bloccato e sconsigliato tale attività in quanto un aumento eccessivo della frequenza di clock del processore potrebbe distruggere la cache 3D. Inoltre, i benchmark preliminari hanno parlato di performance migliori del 15% rispetto al processore Ryzen 9 5900X.

Il prezzo a cui viene proposta da oggi sul negozio ufficiale italiano di AMD è lo stesso del processore AMD Ryzen 7 5800X: si parla di 511,22 Euro. Al momento della scrittura della notizia è a tutti gli effetti disponibile per l’acquisto, ma non si sa quante unità siano disponibili.

Restando in casa AMD, giusto ieri la società ha presentato le nuove CPU Ryzen PRO 6000.