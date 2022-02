AMD Ryzen 7 6800H, mega leak svela le probabili performance: meglio di Ryzen 9 5900HX

Dopo le prime indiscrezioni sul Ryzen 5 6600H, si torna a parlare dei processori laptop di AMD in arrivo nelle prossime settimane. A finire sotto i riflettori, questa volta, è stato il Ryzen 7 6800H, una delle soluzioni più potenti della nuova offerta AMD.

Il processore, infatti, è stato oggetto di una recensione del portale Professional Review, trapelata in anticipo sulla tabella di marcia e attualmente non più disponibile in rete. I ragazzi di Videocardz, tuttavia, sono riusciti a catturare alcune immagini del prodotto.

In particolare, siamo di fronte a un notebook da gaming della serie Acer Nitro 5, aggiornato con AMD Ryzen 7 6800H e NVIDIA GeForce RTX 3060. Abbiamo parlato di questa linea di prodotti nella nostra recensione del Nitro 5 con Ryzen 9, soluzione a suo tempo top di gamma affiancata dall'allora GPU flagship di NVIDIA, la RTX 3080.

Il prodotto recensito dal portale spagnolo, invece, risponde alle esigenze della fascia media dal punto di vista del potenziale grafico. Ben diverso, invece, il discorso quando si parla del processore implementato in tale configurazione. Stando ai benchmark, infatti, il 6800H risulta più in forma rispetto al 5900HX di circa il 2%, con un salto più cospicuo rispetto al 5800H.

Al netto di tali risultati, che andranno poi confermati o smentiti sul campo quando arriveranno le prime recensioni ufficiali, i primi benchmark dell'i7-12700H sembrano porre Intel ancora saldamente in vetta in termini di prestazioni, complice la rivoluzionaria architettura ibrida dei processori Alder Lake.