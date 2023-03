AMD, il Ryzen 7 7800X3D si preannuncia mostruoso: +20% sul 13900K

Alla fine del mese di febbraio 2023 AMD ha fatto partire le vendite dei Ryzen 7000X3D dotati dell'entusiasmante tecnologia 3D V-Cache che già aveva riscosso ottimi feedback con il Ryzen 7 5800X3D.

La prima tranche di vendite ha visto però l'assenza proprio della diretta evoluzione di questa SKU, vale a dire il Ryzen 7 7800X3D, probabilmente il più atteso del lotto in virtù di un punto prezzo molto allettante. Ad aumentare ulteriormente l'hype su questa CPU è stata la stessa AMD, con alcuni benchmark del processore più atteso dell'anno diffusi da Tom's Hardware e che mostrano la praticamente totale supremazia del 7800X3D rispetto alla migliore arma di Intel per la sua tredicesima generazione, ovvero l'i9-13900K.

I numeri sfoderati dal 7800X3D a risoluzione 1080p sembrano impressionanti, ma bisognerà vedere quanto inciderà quel "up to", ovvero "fino a" relativo al gap tra i due processori. A ogni modo, si parla di un incremento prestazionale medio vicina al 20% tra i due e del 24% rispetto al 5800X3D, numeri che non lasciano molto spazio all'immaginazione e resi ancora più interessanti dalle notizie che riguardano la possibilità di overclock sul Ryzen 9 7950X3D. Qualora i dati fossero confermati anche dalla prova sul campo, ci troveremmo davanti al best buy assoluto per chi non vuole compromessi nel gaming ma con un occhio di riguardo al portafogli.