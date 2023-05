AMD Ryzen 7 7800X3D va a ruba: è tra le CPU più vendute in tutto il mondo

L'AMD Ryzen 7 7800X3D è un best buy per tutti i videogiocatori su PC, e la community sembra finalmente essersene accorta. Dopo un inizio piuttosto lento, infatti, la CPU X3D di AMD sta andando a ruba tra i PC gamer, con delle vendite che hanno eclissato quelle del predecessore, il Ryzen 7 5800X3D.

Stando a quanto riporta WCCFTech, infatti il Ryzen 7 7800X3D sta vendendo il doppio rispetto al Ryzen 5 5800X3D, come confermano anche gli ultimi dati di mercato del processore in Germania. Secondo WCCFTech, il successo della CPU dipende dal suo ottimo rapporto qualità-prezzo: con un MSRP internazionale di 449 Dollari e delle performance da top di gamma, la nuova proposta di AMD sta trovando consensi tra i giocatori di tutto il mondo.

Nello specifico, la proposta X3D del Team Rosso di nuova generazione promette performance migliori dell'Intel Core i9-13900K nel gaming, con un prezzo consigliato al pubblico pari a cento Dollari in meno del top di gamma di Intel. Addirittura, il Ryzen 7 7800X3D starebbe anche "cannibalizzando" le vendite dei Ryzen 9 7950X3D e Ryzen 9 7900X3D, le altre due CPU current gen con V-Cache 3D del colosso di Sunnyvale, che avrebbero un rapporto qualità-prezzo inferiore rispetto al processore di fascia medio-alta.

Tutto ciò senza considerare i problemi delle CPU AMD Ryzen con V-Cache 3D, che, secondo alcuni esperti, sarebbero particolarmente a rischio di "bruciarsi" per via dei sistemi di regolazione dei voltaggi utilizzati da alcuni produttori di schede madri. Sembra dunque che neanche questi report abbiano fermato i fan, tanto che il Ryzen 7 7800X3D si trova ora tra le CPU più vendute sia in Germania che negli Stati Uniti.

Merito certamente anche di alcuni interessanti bundle tra processore e videogiochi proposti da AMD, che per esempio regalano a tutti gli acquirenti un Ryzen 7 7800X3D una copia di Star Wars Jedi Survivor, il nuovo gioco di EA e Respawn ambientato nella Galassia Lontana Lontana di Guerre Stellari.