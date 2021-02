AMD Ryzen 7 PRO 5750G appare nei benchmark: raggiunti i 4.8 GHz in overclock

L’APU Desktop AMD Ryzen 7 PRO 5750G della serie “Cezanne” basata su architettura core Zen 3 è apparsa online grazie a un leaker cinese, mostrando le sue capacità in overclock. Dopo i modelli Ryzen 7 Pro 5850U e Ryzen 5 Pro 5650U, vediamo quale potrebbe essere il futuro delle APU della società di Lisa Su.

Secondo quanto riportato da Wccftech e ripreso anche nei tweet del rinomato tipster Harukaze5719, il processore in questione verrebbe fornito con 8 core e 16 thread, 16 MB di cache L3 e 4 MB di cache L2, per una velocità di clock massima di 4.4 GHz.

Su piattaforma di test che consiste in una scheda WiFi ASUS ROG Crosshair VII HERO con chipset X470 e 16 GB di memoria DDR4-4133 MHz, come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, il leaker in questione è riuscito a portare l’APU AMD Ryzen 7 PRO 5750G a 4,8 GHz su tutti gli 8 core; portando la tensione a 1,47/1,5V l’overclock ha provocato instabilità e arresti anomali. Questo potrebbe essere però causato anche dal supporto BIOS per le APU Cezanne Zen 3 nelle schede X470, quindi meglio prendere questi dati cum grano salis in attesa dei dati ufficiali sulle prestazioni finali.

Scendendo nel dettaglio, in CPU-Z il chip ha ottenuto 660,8 punti nei test single-core e 6897,8 punti nei test multi-core, mentre in AIDA64 i risultati sarebbero stati non eccellenti, ma soddisfacenti. Considerato che la generazione precedente Ryzen 4000G Renoir mostrava capacità di overclock che hanno impressionato gli appassionati, secondo il leaker cinese ci si potrebbero aspettare prestazioni simili dopo il lancio ufficiale della serie Cezanne sul mercato.

Online a gennaio sono apparsi anche i primi benchmark del possibile modello top di gamma AMD Ryzen 7 5800G, che dovrebbe giungere sul mercato delle APU nel secondo trimestre del 2021 assieme agli altri processori Cezanne.