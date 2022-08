AMD Ryzen 7000, nuovi annunci dietro l'angolo? Spuntano Ryzen 9 7900 e 7950

I processori AMD Ryzen 7000 sono stati annunciati solo ieri, ma oggi arriva già un'interessante indiscrezione sul futuro della lineup di CPU del produttore di Sunnyvale. A quanto pare, infatti, le CPU Ryzen 7000 non-X sono trapelate nel database di CPU-Z.

Per chi se lo fosse perso, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 agosto, AMD ha annunciato i processori Ryzen 7000, la cui lineup di lancio comprenderà i Ryzen 9 7950X e 7900X, il Ryzen 7 7700X e il Ryzen 5 7600X. Oggi, invece, il leaker momomo_US ha scovato, nell'ultimo aggiornamento dell'app di testing per processori CPU-Z, dei riferimenti ai Ryzen 9 7900 e 7950, senza "X" nel nome.

La differenza tra le CPU dotate del branding "X" e quelle "vanilla" dovrebbe risiedere nel fatto che queste ultime saranno più efficienti in termini energetici, scendendo però ad alcuni compromessi dal punto di vista delle prestazioni. Ovviamente, i processori non-X dovrebbe essere rilasciati solo più avanti, forse nel corso del 2023.

Sfortunatamente, però, questi chip dovrebbero essere riservati al mercato degli OEM, e non saranno venduti in formato standalone per il mercato consumer: AMD, infatti, aveva lanciato delle analoghe versioni anche dei Ryzen 3000 e dei Ryzen 5000, limitandole al mercato dei prodotti preassemblati.



Tuttavia, come abbiamo già visto nel caso della scheda video AMD Radeon RX 6400, l'azienda di Sunnyvale ha recentemente iniziato a considerare "fluidi" i confini tra mercato OEM e vendita delle singole parti, perciò se desiderate un processore più power-efficient potete ancora sperare in una futura commercializzazione dei Ryzen 7000 "vanilla".

In effetti, considerati gli elevati TDP dei Ryzen 7000 "X", almeno a confronto con i corrispettivi processori della lineup Ryzen 5000, qualcuno potrebbe decidere di buttarsi su delle CPU dai consumi ridotti. Teoricamente, è possibile che i Ryzen 9 7900 e 7950 "vanilla" abbiano un TDP di appena 105 W, contro i 170 W delle due CPU high-end.