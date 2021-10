AMD Ryzen 7000 avvistati nei nuovi All-in-One HP: ecco i dettagli

Abbiamo parlato solo di recente dei primi chip AMD con architettura Zen3+ e questi chip sono al centro dei rumor sulla loro cancellazione ormai da tempo.

Nelle ultime ore, invece, un All-in-One con processori Ryzen 7000 sarebbe apparso sul portale globale di HP e immortalato negli screenshot in calce. HP non è certamente nuova a questo genere di pubblicazioni, secondo quanto riportato dalla fonte. Per questo motivo, si è portati a supporre che, effettivamente, il produttore statunitense starebbe pianificando un lancio per il prossimo futuro.

Dal canto suo, AMD non dovrebbe rilasciare questi processori molto presto. Prima di arrivare ai 7000, infatti, ci sarebbe proprio la generazione intermedia con Zen3+ basata su nodo a 6 nanometri anche se i piani dell'azienda in tal senso non sarebbero ancora completamente chiari dopo i rumor sulla presunta cancellazione dei Ryzen 6000 Warhol che hanno messo tutto di nuovo in discussione.

Il sistema AiO proposto da HP sarebbe configurabile anche con processori Intel di dodicesima generazione, le CPU Alder Lake con architettura ibrida in arrivo nel prossimo futuro. In ogni caso, quanto emerso sarebbe decisamente da prendere con la dovuta cautela, dal momento che non è ancora possibile stabilire se si tratti o meno di un refuso oppure di una voluta dichiarazione d'intenti.