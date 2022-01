AMD Ryzen 7000 avvistati, scopriamo le possibili specifiche delle CPU Zen4

Sempre più chiacchierati, i processori AMD Ryzen Serie 7000 dovrebbero arrivare nel 2022 con tantissime novità, a partire dall'architettura Zen4 a 5 nanometri e passando per il nuovo socket AM5.

Tra l'altro, ultimamente le notizie si sono concentrate proprio su questo aspetto, con le dichiarazioni di Lisa Su e altri portavoce di AMD sul Socket AM5 che sarà longevo e compatibile negli anni a venire. Un passaggio storico, accompagnato non solo da un aspetto completamente rivoluzionato dell'heatspreader, ma anche dalla transizione dal formato PGA a LGA, ovvero senza i pin sotto al processore, come accade da anni con le CPU Intel.

Nelle ultime ore, invece, siamo venuti a conoscenza di alcuni, interessanti dettagli su quelli che dovrebbero essere i primi Engineering Sample di Raphael. Avvistati su MilkWay@Home, i modelli presi in considerazione sono due:

AMD Eng Sample: 100-000000665-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] – 16 core / 32 thread

AMD Eng Sample: 100-000000666-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] – 8 core / 16 thread

Tra le specifiche, balzano subito all'occhio i 1024KB di Cache L2 per Core, contro i 512KB del 5950X. Non abbiamo ancora conferme ufficiali, tuttavia gli interrogativi sono tanti. Come riporta la fonte, uno fra tutti, il motivo per cui qualcuno possa aver inserito in questo particolare progetto delle macchine con tali configurazioni, non trattandosi di benchmark particolarmente affidabili.