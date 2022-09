AMD Ryzen 7000 disponibili in Italia da oggi: ecco i prezzi ufficiali

A metà settembre sono trapelati i prezzi europei di AMD Ryzen 7000, ultima gamma di processori flagship del gigante di Lisa Su. Oggi, con il lancio in Italia di AMD Ryzen 7000, finalmente sappiamo i prezzi italiani definitivi di tutte le CPU di ultima generazione proposte dal team rosso.

Quest'oggi AMD ha presentato i processori desktop della serie Ryzen 7000, basati sull'architettura Zen 4 e pensati per gamer, appassionati e content creator, disponibili su AMD.com e presso gli etailer e retailer di tutto il mondo. Con un massimo di 16 core e 32 thread, i processori desktop Ryzen 7000 Series offrono un incremento IPC a due cifre rispetto a Zen 3. Inoltre, sfruttando il process node a 5 nm, Ryzen 7000 Series offre non solo performance di gaming fino al 15% più veloci ma anche prestazioni per watt superiori del 27%, a livello generazionale, mentre il Ryzen 9 7950X è fino al 47% più efficiente dei competitor.

Sul negozio ufficiale AMD i processori vengono venduti ai seguenti prezzi:

AMD Ryzen 5 7600X – 381,26 euro

AMD Ryzen 7 7700X – 508,78 euro

AMD Ryzen 9 7900X – 700,05 euro

AMD Ryzen 9 7950X – 891,32 euro

Rispetto al leak precedente relativo ai prezzi spagnoli, sfortunatamente notiamo che in Italia la gamma AMD Ryzen 7000 costa di più. Il passaggio al socket AM5 risulta quindi meno accessibile del previsto, ma attenzione: il prezzo dell’ultima generazione è pari o addirittura inferiore a quella precedente dal negozio AMD. Di conseguenza, la serie 7000 al momento risulta più conveniente, a meno che non si sfruttino offerte speciali su altri portali del settore.

A proposito, vi rimandiamo alla recensione di Ryzen 9 7950X e Ryzen 7 7700X.