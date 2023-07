AMD, i Ryzen 7000 'economici' stanno arrivando: ecco il 7500F senza iGPU

Dopo settimane di indiscrezioni, qualche giorno fa abbiamo avuto modo di dare un'occhiata ai primi benchmark del Ryzen 5 7500F, processore entry level di nuova generazione che "perde" la iGPU, una delle principali novità dei Ryzen 7000.

Finalmente, le indiscrezioni sul Ryzen 5 7500F hanno trovato conferma e questa nuova CPU non ha più segreti ed è divenuta ufficiale. Anche AMD ha rivelato le sue specifiche, tracciando il quadro di una CPU desktop da 6 Core e 12 Thread, con clock base di 3.7GHz e boost fino a 5 GHz. Il TDP è di 65W e verrà commercializzato con dissipatore in confezione, nello specifico l'AMD Wraith Stealth.

La novità, tuttavia, sarebbe un'altra. Nonostante inizialmente si pensasse a un lancio circoscritto al solo mercato cinese, tra le specifiche la stessa AMD parlerebbe di disponibilità "Global", pertanto non è da escludere che questo processore possa arrivare anche sugli scaffali europei.

Quanto alle performance, le prime review parlano di un processore grossolanamente in linea con il fratello maggiore Ryzen 5 7600. In prima battuta, le sue prestazioni in gioco sembrerebbero migliori rispetto alle controparti pari-fascia di Intel, inclusi anche gli i5 13500 e 13400, mentre le soluzioni del team blu sarebbero migliori per un utilizzo più trasversale.

Secondo le disponibilità indicate dal produttore, la CPU dovrebbe arrivare sul mercato il 24 luglio 2023 a un prezzo di 179 dollari.