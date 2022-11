AMD Ryzen 7000, emergono le CPU 'non-X': tanta potenza e costi ridotti

AMD ha presentato le CPU Ryzen 7000 a fine agosto, quando ha anche annunciato ufficialmente i due processori top di gamma Ryzen 9 7900X e Ryzen 9 7950X. Oggi, però, sembra che il colosso di Sunnyvale sia pronto ad espandere ulteriormente la linea Ryzen 7000 con le sue nuove CPU "non-X".

Un leak riportato su Twitter dall'insider G01ld3nm4ng0, in particolare, spiega che AMD lancerà tre CPU "non-X" tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Se consideriamo che, sempre nelle scorse settimane, si è anche parlato delle CPU Ryzen 7000 con V-Cache 3D, che dovrebbero essere annunciate al CES 2023, è probabile che la stessa cornice possa fare da sfondo anche per l'annuncio dei processori "non-X" del Team Rosso.

La lineup completa dei processori AMD Ryzen 7000 non-X dovrebbe essere la seguente:

AMD Ryzen 9 7900: frequenza fino a 5,4 GHz, in arrivo nel Q1 2023 al prezzo di 429 Dollari

frequenza fino a 5,4 GHz, in arrivo nel Q1 2023 al prezzo di 429 Dollari AMD Ryzen 7 7700: frequenza fino a 5,3 GHz, in arrivo nel Q1 2023 al prezzo di 329 Dollari

AMD Ryzen 5 7600: frequenza fino a 5,1 GHz, in arrivo nel Q1 2023 al prezzo di 229 Dollari

Si tratta, in tutti e tre i casi, di prezzi veramente accattivanti, specie per delle componenti che non perderebbero molto, in termini di performance, rispetto alle controparti "X". Nello specifico, l'AMD Ryzen 9 7900 dovrebbe avere un'architettura con 12 Core, 24 Thread e 76 MB di Cache, il tutto per un prezzo di circa 120 Dollari inferiore a quello del processore Ryzen 9 7900X.

La proposta mediogamma è il Ryzen 7 7700, che dovrebbe avere invece 8 Core, 16 Thread e 40 MB di Cache, per un prezzo di 70 Dollari inferiore a quello del Ryzen 7 7700X. Infine, il Ryzen 5 7600 avrà 6 Core, 12 Thread e 38 MB di memoria Cache e costerà anch'esso 70 Dollari in meno della controparte della linea X. Tutti e tre i processori dovrebbero poi avere un TDP incredibilmente basso, pari a soli 65 W.