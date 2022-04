AMD Ryzen 7000: inizia la produzione di massa, lancio fissato a settembre?

A fine marzo era emerso che le produzione delle CPU Ryzen 7000 stava per iniziare, poiché AMD aveva terminato in anticipo i test sui suoi processori. Oggi, però, arriva un'altra conferma in merito, secondo cui AMD vorrebbe avviare la catena di montaggio delle sue CPU Ryzen "Raphael" entro la fine del mese di aprile.

L'indiscrezione è stata pubblicata su Twitter dall'insider Greymon55, generalmente ritenuto piuttosto affidabile, che in un tweet ha affermato che "un pittore entrerà in produzione di massa più avanti nel corso di questo mese". Ovviamente, il termine "pittore" si riferisce al codename delle CPU Ryzen 7000, che è "Raphael", ispirato all'artista rinascimentale italiano Raffaello Sanzio.

Le CPU Zen 3 e Zen 3D di AMD hanno sempre richiesto circa quattro o cinque mesi tra l'avvio della loro produzione di massa e la loro vendita sul mercato: se anche quest'anno la tabella di marcia dovesse essere rispettata, i nuovi processori Ryzen potrebbero fare il loro debutto sugli scaffali dei negozi verso il mese di settembre o di ottobre.

L'uscita per settembre o ottobre sembra allinearsi perfettamente alle dichiarazioni di AMD al CES 2022, secondo cui le nuove CPU sarebbero state lanciate tra il terzo e il quarto trimestre del 2022. Inoltre, una finestra di uscita simile dovrebbe garantire ad AMD di concorrere ad armi pari con le CPU Intel Raptor Lake in arrivo a fine 2022, probabilmente tra ottobre e novembre.

Vi ricordiamo che con le nuove CPU AMD si verificherà il passaggio dall'architettura Zen 3 a quella Zen 4, con la sostituzione delle CPU Ryzen 5000 "Vermeer". Al momento, sappiamo che l'architettura Zen 4 sarà realizzata con nodo produttivo a 4 nm, mentre le CPU dovrebbero raggiungere un massimo di 16 Core e 32 Thread e un TDP complessivo di 170 W.