AMD Ryzen 7000: leak enorme sul profilo MSI le mostra in tutto lo splendore

Dopo aver seguito con attenzione le prime conferenze del Computex 2022, in cui abbiamo potuto scoprire le prime schede madri X670E di Asus e MSI, l'attenzione sui processori AMD Ryzen 7000 è più alta che mai.

Nelle ultime ore, in rete è comparso un mega-leak dal canale YouTube ufficiale di MSI riguardante un tutorial sul serraggio delle CPU "Raphael" nel loro nuovo socket AM5 con interfaccia LGA.

Nel video, poi re-postato da altri utenti, sono chiaramente visibili le analogie strutturali con i processori Intel, a partire dallo sportello metallico al tipo di heatspreader (che, però, nelle CPU AMD avrà i bordi frastagliati). A ogni modo, certamente non mancavano conferme ufficiali circa il nuovo form factor; tuttavia, fa sempre piacere scoprire questo genere di prodotti da altre angolazioni.

Nel caso specifico, il processore preso in considerazione sembrerebbe essere un "Engineering Sample" ma è difficile pensare che a questo punto, perlomeno esteticamente, possano esserci rimaneggiamenti di sorta.

I ragazzi di Videocardz, inoltre, sono riusciti a formulare un'ipotesi sul modello in questione. Leggendo in un fotogramma il seriale, è chiaramente visibile alla fine del codice il numero 665, corrispondente a quanto emerso qualche mese fa sempre tramite leak. In quel caso si faceva corrispondere tale CPU con un modello a 16 Core e 32 Thread, pertanto dovrebbe trattarsi di un Ryzen 9 di fascia altissima.