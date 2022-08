AMD Ryzen 7000, leakate le date di annuncio e di uscita: sono vicinissime!

Durante una call con gli investitori, AMD ha rivelato la finestra d'uscita delle CPU Ryzen 7000, spiegando che le componenti sono previste per il terzo trimestre del 2022: in altre parole, i processori saranno lanciati entro la fine di settembre. Oggi, però, un leak riporta una serie di date di annuncio e di lancio molto più precise.

Proprio in seguito alla conferma ufficiale da parte di AMD della finestra di lancio delle CPU Ryzen 7000, infatti, il portale WCCFTech ha condiviso alcune date per l'uscita dei processori AMD, che dovrebbero essere le seguenti:

Annuncio degli AMD Ryzen 7000: 29 agosto 2022 , 20:00 ET (3:00 di notte del 30 agosto in Italia)

, 20:00 ET (3:00 di notte del 30 agosto in Italia) Scadenza dell'embargo sulle recensione degli AMD Ryzen 7000: 13 settembre 2022, 9:00 ET (15:00 del 13 settembre in Italia)

Lancio degli AMD Ryzen 7000: 15 settembre 2022, 9:00 ET (15:00 del 15 settembre in Italia)

Le date riportate da WCCFTech sembrano rientrare pienamente nella finestra di lancio riportata da AMD, perciò potrebbero essere veritiere. Come sempre, però, vi consigliamo di prendere la notizia con le pinze, dal momento che il portale coreano non ha specificato quali siano le sue fonti.

Insieme alle CPU Ryzen 7000, ovviamente, faranno il loro debutto anche le nuove schede madri X670, che dovrebbero essere svelate in un Meet The Expert programmato già per le prossime ore. Anche in questo caso, il lancio delle componenti è previsto per il 15 settembre, mentre le recensioni saranno online a partire dal 13 dello stesso mese. Sempre nel 2022, infine, dovrebbero arrivare anche le CPU Ryzen 7000 con 3D V-Cache.