AMD Ryzen 7000, MSI si lascia scappare la data d'uscita: in arrivo il 15 settembre

L'ultimo leak sulle date d'uscita delle CPU AMD Ryzen 7000 risale alla scorsa settimana, ma ora un importante produttore sembra averlo confermato. MSI, infatti, ha ufficializzato il lancio delle sue schede madri X670 per metà settembre, proprio in concomitanza con quanto stabilito dal leak relativo ai processori AMD.

Nello specifico, dopo aver svelato le sue nuove motherboard X670 nella giornata di sabato, nelle scorse ore MSI ha spiegato che le schede madri per le nuove CPU AMD usciranno il 15 settembre. Stando al leak della scorsa settimana, il 15 settembre sarà anche la data dell'annuncio dei nuovi processori Ryzen 7000 da parte di AMD, mentre diversi esperti di settore hanno stabilito nell'ultimo mese che CPU e schede madri X670 saranno lanciate insieme nello stesso giorno.

La data di lanciato fatta trapelare da MSI si avvicina molto anche alle ultime dichiarazioni della CEO di AMD Lisa Su, la quale ha spiegato agli investitori del colosso di Sunnyvale che i processori Ryzen 7000 arriveranno a settembre e le schede video Radeon RX 7000 debutteranno nel corso dell'ultimo trimestre del 2022, cioè tra ottobre e dicembre.

Le schede madri X670 e B650 sono state pensate appositamente per i processori AMD di nuova generazione, perciò un loro lancio in parallelo a questi ultimi (o, al più, un paio di giorni prima) sembra abbastanza scontato. Benché non ci sia ancora l'ufficializzazione da parte di AMD, la conferma della data del 15 settembre da parte di MSI sembra dunque stabilire che anche i processori Ryzen 7000 vedranno la luce entro la metà del mese di settembre.

Intanto, comunque, vi ricordiamo che MSI lancerà quattro schede madri X670, di cui tre nella variante X670E, o Extreme. Tra queste dovremmo trovare la X670E GODLIKE, la X670E ACE e la MPG X670E Carbon Wi-Fi. La variante "non-E", invece, dovrebbe essere la PRO X670-P Wi-Fi. Non ci sono invece ancora notizie circa il lancio di alcuna motherboard B650 da parte del produttore.