AMD Ryzen 7000, nuove conferme per la CPU con V-Cache 3D: sarà lanciata al CES 2023

Le CPU AMD Ryzen 7000 sono disponibili in Italia già da fine settembre, ma pare che il colosso di Sunnyvale non abbia ancora terminato i lanci della sua nuova generazione di processori. Al contrario: al CES 2023 potrebbero arrivare le prime CPU Ryzen 7000 X3D, dotate cioè di V-Cache 3D.

Per chi non lo ricordasse, la V-Cache 3D è stata implementata per la prima volta in un processore consumer con l'ottimo AMD Ryzen 7 58000X3D. La CPU, però, è stata superata dai processori con architettura Zen4 di nuova generazione: come prevedibile, dunque, AMD intende aggiornare anche la sua linea con 3D V-Cache alla nuova architettura, e sarebbe pronta a farlo nel giro di qualche mese.

I colleghi di WCCFTech, infatti, affermano di aver messo le mani su una roadmap interna di AMD che spiega che i nuovi processori X3D saranno lanciati al CES 2023, ovvero nei primi giorni del mese di gennaio. Inoltre, pare che AMD si aspetti che le CPU con V-Cache 3D si posizionino in cima alla "scala" di performance, sottraendo lo scettro di componente più prestante sul mercato all'Intel Core i9-13900K (se volete saperne di più, comunque, potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'Intel Core i9-13900K).

In passato, la stessa AMD ha confermato che avrebbe continuato a usare le tecnologie X3D in campo consumer anche con le CPU dotate di architettura Zen4: nello specifico, in tempi non sospetti, il Senior Vice President del colosso di Sunnyvale Saeid Moshkelani aveva detto che "il Ryzen 7 5800X3D è il miglior processore da gaming su tutto il mercato. Siamo orgogliosi di ciò che la tecnologia 3D V-Cache ci permette di fare e la useremo ancora nella serie Ryzen 7000 più avanti nel corso di questa generazione e nel corso di quelle successive".