AMD Ryzen 7000, primi benchmark per le CPU 'non X': i risultati sorprendono

Le CPU AMD Ryzen 7000 "non-X" sono ormai in arrivo sul mercato: secondo i leak, infatti, saranno annunciate al CES 2023, a inizio gennaio, e verranno messe in vendita dal 10 dello stesso mese. Oggi, finalmente, è comparso online un benchmark dei Ryzen 7000 "senza X", che ci dà un'idea delle loro performance.

Per quanto ne sappiamo al momento, la linea AMD Ryzen 7000 "non-X" è composta da tre CPU, ossia il Ryzen 9 7900, il Ryzen 7 7700 e il Ryzen 5 7600. Quest'ultimo processore si è guadagnato un certo interesse da parte del pubblico grazie alla sua promessa di performance ottime coniugate ad un TDP di soli 65 W.

Oggi, le tre CPU sono comparse con dei benchmark su GeekBench, che ci danno delle indicazioni piuttosto chiare circa le loro prestazioni. l'AMD Ryzen 9 7900 arriva a 18.607 Punti in Multi-Core, con una performance Single-Core di 2.121 Punti. Il processore è dunque in pari con l'Intel Core i9-12900KS, il top di gamma Intel di scorsa generazione, e risulta poco al di sotto del Ryzen 9 7900X, il "fratello maggiore" prodotto sempre da AMD.

Il Ryzen 7 7700, invece, arriva ad un punteggio di 2.062 Punti in Single-Core e di 12.685 Punti in Multi-Core. Infine, il Ryzen 5 7600 ottiene 2.012 Punti in Single-Core e 11.326 Punti in Multi-Core: anche in questo caso, si tratta di punteggi che li mettono praticamente in pari con le rispettive CPU "X". Il portale WCCFTech ha confrontato i risultati delle CPU "non X" e di quelle "X", scoprendo che:

Il Ryzen 9 7900 ha delle performance pari al 97% del Ryzen 9 7900X

Il Ryzen 7 7700 ha delle performance pari al 92% del Ryzen 7 7700X

Il Ryzen 5 7600 ha delle performance pari al 98% del Ryzen 5 7600X

Il leak, inoltre, conferma che tutte e tre le CPU supportano l'overclock. Insomma, i nuovi processori AMD potrebbero rivelarsi un best buy per chiunque voglia costruirsi un PC e non punta a delle performance estreme: i prezzi delle nuove CPU AMD Ryzen, d'altro canto, sembrano essere molto allettanti.