AMD Ryzen 7000, produzione a gonfie vele: trapelano le finestre di lancio

Solo un paio di settimane fa abbiamo scoperto che i lavori sulle CPU AMD Ryzen 7000 procedono a gonfie vele, tanto che la loro pubblicazione sul mercato potrebbe arrivare prima del previsto. Oggi, tuttavia, un nuovo leak sembra aver fatto trapelare in rete la finestra di lancio di tutti i processori AMD con architettura Zen4.

Nello specifico, lo YouTuber Moore's Law is Dead ha riportato tutte le finestre di lancio delle CPU Ryzen 7000 Raphael, Dragon Range e Phoenix, insieme al processore server AMD EPYC Genoa 7004.

La prima CPU con architettura Zen4 ad arrivare sul mercato sarà la AMD EPYC Genoa per server, che dovrebbe fare il suo debutto nel quarto trimestre del 2022. Al momento, la CPU è in fase di testing avanzato preso AMD e potrebbe entrare in produzione molto presto, considerato che i lavori sul suo hardware e sulla sua architettura sembrano essere già terminati.

Nella seconda metà del 2022 arriveranno le CPU Raphael, ovvero i processori AMD da gaming per PC desktop: a quanto pare, delle unità di prova delle CPU Raphael sarebbero già in fase di testing, perciò la loro produzione dovrebbe iniziare a brevissimo. Secondo Moore's Law is Dead è però improbabile che le CPU AMD Raphael escano a settembre, mentre un loro lancio tra ottobre e novembre 2022 sembra quasi una certezza.

Nel primo trimestre del 2023 arriveranno invece le CPU Dragon Range per laptop e le APU Phoenix, che si trovano però ancora in fase di testing preliminare. Nello specifico, le APU Phoenix sarebbero praticamente pronte in termini di architettura, ma i test sarebbero ad uno stadio più arretrato di quelli delle CPU EPYC Genoa, in uscita a fine 2022. I processori AMD Dragon Range, invece, sarebbero ad uno stadio ancora più arretrato di produzione, poiché i primi esemplari di prova non sarebbero ancora stati completati.

Infine, nella prima metà del 2023 dovrebbero arrivare anche le CPU AMD Threadripper 7000 Storm Peak, delle quali al momento non sappiamo nulla. Grandi assenti nella lineup leakata sono invece le CPU AMD Ryzen 7000 Raphael-X, che potrebbero essere lanciate solo nel 2023 inoltrato.