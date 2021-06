AMD, Ryzen 7000 e Radeon 7000 potrebbero arrivare insieme: ecco la data

Una presentazione davvero esaltante quella di AMD al Computex 2021 in cui la Dott.ssa Lisa Su ha presentato al mondo l'attesa tecnologia FidelityFX SuperResolution, che si preannuncia come il vero game changer della generazione.

Oltre a questo, si è parlato tantissimo anche delle nuove tecnologie, fra cui la cosiddetta V-Cache 3D, ottenuta mediante lo stacking 3D su un prototipo di Ryzen 9 5900X. Questo ampliamento sulla memoria L3 permetterà di ottenere un incremento prestazionale intragenerazionale di quasi il 20% rispetto agli attuali modelli.

Data per certa la sua presenza sui Ryzen 7000 con architettura Zen 4, il suo possibile arrivo anche su un refresh dei Ryzen 5000 è stato confermato ufficialmente solo in seconda battuta.

Parlando invece proprio dei processori Zen4, quando è previsto il loro arrivo sul mercato? Ebbene, stando a quanto suggerito da Broly_X1, tipster noto per la sua affidabilità e che in tempi non sospetti aveva previsto sostanzialmente tutti gli annunci di AMD al Computex, i processori con architettura Zen4 e V-Cache 3D arriveranno sul mercato nel Q4 2022, dunque entro la fine del prossimo anno.

Ma non è finita qui, perché la parte più interessante delle dichiarazioni dell'utente riguardano però un altro aspetto. Pare che AMD sia infatti intenzionata a lanciare le nuove CPU Ryzen insieme alle schede video Radeon 7000 con architettura RDNA 3. Non ci resta che attendere ulteriori conferme in merito.

Nel frattempo, vi ricordiamo che da qualche giorno Microsoft ha confermato l'arrivo di FidelityFX Super Resolution su Xbox Series S e Xbox Series X.