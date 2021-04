AMD Ryzen 7000 'Raphael' appare già nei primi rumor: Zen 4, AM5 e Navi2?

AMD continua a essere sempre più protagonista delle indiscrezioni del mercato: se oggi abbiamo parlato dei benchmark del processore Ryzen 7 5700G con GPU Vega 8 integrata, altri leak degli ultimi giorni ci parlano della roadmap per il futuro dei chip del colosso di Lisa Su, compresa la serie AMD Ryzen 7000.

Prima di parlarne, però, va accennato un piccolo pezzo di storia tra i tipster del settore, dato che i rumor di queste ore hanno origine ancora nell'ormai “lontano” agosto 2020, quando il leaker noto come MebiuW pubblicò una roadmap con nomi in codice di cui nessuno aveva sentito parlare come Warhol o Dragon Crest. L'immagine condivisa in rete non presentava l'intero percorso per il futuro della società perché mancavano conferme sufficientemente convincenti dalle fonti dei tipster, però ha continuato a ricevere aggiornamenti.

Gli ultimi di questi recentemente sono stati diffusi tramite Twitter dagli utenti sepeuwmjh e Olrak29, i quali hanno evidenziato una serie di prodotti con architettura Zen 4 dal nome in codice Raphael, presumibilmente confermati dalle loro fonti anonime. Scendendo nel dettaglio, i processori Raphael potrebbero giungere sul nuovo chipset AM5, vedrebbero il processo di produzione a 5 nanometri, il supporto alla memoria RAM DDR5 e soprattutto una GPU integrata per un processore completo e ad alte prestazioni, come ci permette di dedurre la parte “Navi2”.

Insomma, tante voci interessanti ma che vanno prese, come in tutti questi casi, cum grano salis. Sarà però certamente interessante seguire il percorso delle prossime CPU e APU di casa AMD, se i presupposti sono questi; trattandosi della serie Ryzen 7000, ci sarà ancora molto tempo per vedere sempre più rumor viaggiare tra gli internauti.

Rimanendo nel mondo AMD, la società a metà marzo ha svelato che risponderà al DLSS di NVIDIA nel corso del 2021 con AMD FidelityFX Super Resolution.