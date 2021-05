AMD Ryzen 7000 'Raphael', le nuove CPU giungeranno sul mercato a fine 2022?

La gamma di processori AMD Ryzen 7000 “Raphael” continua a essere al centro dell’attenzione dei tipster del settore PC. Dopo avere discusso dei principali dettagli tecnici della prossima generazione di CPU, ora altre indiscrezioni finalmente rendono noto il possibile periodo di lancio sul mercato.

Secondo l’utente Twitter BrolyxVegeta, infatti, la gamma Raphael basata su architettura core Zen 4 verrà annunciata tra settembre e ottobre 2022, mentre l’approdo nei negozi avverrebbe tra ottobre e novembre 2022, ergo il tutto si collocherebbe nel quarto trimestre del prossimo anno.

L’aggiornamento architettonico quindi si mostrerà a investitori e al pubblico consumer solamente tra circa 16-17 mesi, frangente in cui il colosso di Lisa Su dovrebbe rilasciare la gamma AMD Ryzen 6000 “Warhol”. Quest’ultima si tratterebbe di un aggiornamento intermedio basato sul chipset AM4 e architettura Zen 3+ per un incremento nelle prestazioni e ottimizzazioni rispetto ai precedessori. Eppure, altri rapporti da parte di ulteriori leakster parlerebbero della presunta cancellazione della gamma Warhol per puntare ogni risorsa su Ryzen 7000 e offrire il meglio del meglio nel mercato processori.

Tra l’altro, recentemente i tipster hanno aggiunto altre indiscrezioni riguardo la presenza della grafica integrata RDNA2 nell’intera gamma Raphael, esattamente come Intel fa già con le sue iGPU per la linea di processori desktop mainstream. Sarà interessante seguire l’intera evoluzione della serie Ryzen 7000, assieme alla competizione Intel Raptor Lake di tredicesima generazione. Come sempre vi terremo aggiornati, ma invitiamo tutti a prendere queste indiscrezioni cum grano salis.

In rete però si discute anche di Ryzen 8000 “Strix Point”, gamma di CPU e APU con architettura Zen 5 e design ibrido attesa per il lancio nel 2024.