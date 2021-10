AMD Ryzen 7000 'Raphael' sarà la risposta agli Alder Lake mobile: CPU Zen4 a 16 core?

Nel corso dell’estate 2021 abbiamo parlato più volte dei nuovi processori AMD Ryzen “Raphael” attesi per fine 2022. Solo nelle ultime giornate, però, i tipster hanno deciso di puntare i loro riflettori nuovamente su di essi, riproponendo ancora una volta teorie sui core in dotazione alle versioni per laptop.

A parlarne sono stati NNNiceMing e greymon55 tramite Twitter, dove da tempo si occupano di leak riguardanti il mondo PC e non solo. Il primo tipster ha infatti avviato un thread interessante scrivendo semplicemente “Zen4 16c notebook”. Un post alquanto criptico agli occhi del lettore medio, ma non di altri colleghi come Greymon che, nelle ore successive, ha rilanciato con il nome “Raphael-H”, ovvero i modelli AMD Ryzen 7000 pensati per i notebook.

Il quadro è dunque più definito: in futuro dovrebbero giungere computer portatili con processori AMD Ryzen 7000 “Raphael-H” dotati di 16 core, presumibilmente la risposta della società di Lisa Su ai chip Alder Lake H di casa Intel. Un’indiscrezione simile è giunta dal leakster ExecutableFix nel mese di luglio, quando egli ha affermato proprio che AMD Ryzen “Raphael” avrà 16 core nelle versioni top di gamma.

Al momento non ci sono altri dettagli in merito alla nuova gamma di CPU, eccetto per l’utilizzo dell’architettura Zen 4 basata su nodo produttivo a 5 nanometri, il supporto alle memorie DDR5 e il possibile debutto dell’architettura BIG.little. Per ora consigliamo, però, di prendere questi rumor cum grano salis.

Sempre à propos di AMD, sul mercato potrebbe arrivare una nuova GPU AMD per il mining.