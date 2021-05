AMD Ryzen 7000 'Raphael', spuntano nuovi dettagli sul socket AM5

I processori AMD Ryzen 7000 “Raphael” tornano a essere protagonisti di ulteriori indiscrezioni di mercato. Dopo avere svelato i primi dettagli tecnici della nuova generazione di chip del colosso di Lisa Su, ora è il momento di scendere più nello specifico del socket AM5 parlando di ulteriori specifiche.

Stando a quanto scritto anche dal tipster ExecutableFix tramite Twitter, il socket AMD AM5 di prossima generazione sarà il più grande aggiornamento della piattaforma degli ultimi anni. Dopo quattro generazioni di AM4, la prossima architettura Zen 4 chiederà il cambio della guardia per garantire le prestazioni migliori possibili alle future CPU e APU Ryzen per computer Desktop.

Una delle principali novità riguardanti la piattaforma AM5 è il passaggio dalla presa PGA a quella LGA, nello specifico si parla del socket LGA 1718; ciò significa 1718 pin in contatto con la CPU, ovvero 18 pin in più rispetto al socket Intel LGA 1700 dedicato alle CPU Alder Lake attese per il lancio sul mercato nel novembre 2021.

Ancora, per la piattaforma AM5 si parla di una nuovissima linea di chipset serie 600 ove la variante X670 PCH dovrebbe essere il modello di punta sul mercato, andando così a sostituire l’attuale chipset to di gamma X570. Le schede madri X670 supporteranno, sempre secondo quanto riportato dal succitato leakster, la memoria DDR5 dual-channel con velocità native a partire da 4800 MHz e fino a 10.000 MHz. Non manca inoltre il supporto PCIe 4.0: ciò potrebbe significare che AMD non passerà a PCIe 5.0 come farà Intel per Alder Lake. Trattandosi comunque di rumor di mercato, consigliamo di prenderli con le pinze.