AMD Ryzen 7000 'Raphael' supporterà RAM DDR5 e PCIe Gen4, non Gen5

I processori AMD Ryzen 7000 soprannominati anche “Raphael” tornano al centro delle indiscrezioni di mercato del colosso di Lisa Su: dopo avere parlato dei core nelle configurazioni top di gamma, oggi è il momento di trattare alcuni dettagli tecnici sul supporto a nuove tecnologie come la memoria RAM DDR5 e PCIe Gen5.

L’attacco informatico ai danni di Gigabyte avrebbe permesso di ottenere alcune informazioni riservate importanti in merito al futuro dei prodotti Intel e AMD, tra cui anche la piattaforma socket AMD AM5 che vedremo giungere con la gamma di processori “Raphael”, di cui potete vedere il grafico diffuso in rete in calce alla notizia.

Da tale diagramma è possibile comprendere come il chipset AMD AM5 offrirà 16+4+4 linee PCIe Gen4 per permettere il collegamento contemporaneo di soluzioni grafiche di fascia alta, unità NVMe ad alta velocità e dispositivi USB4. Non sembra essere garantito il supporto a PCIe Gen5, mentre non mancheranno il supporto alla memoria RAM DDR5 a doppio canale, ma senza specifiche ulteriori riguardo la velocità massima supportata, e il supporto a DisplayPort 2.0.

Altri dati nel medesimo schema trapelato online confermerebbero poi la dotazione della microarchitettura Zen4 su tutte le CPU della serie AMD Ryzen 7000, assieme a una GPU integrata RDNA2: ciò non le renderà APU, ma costituirà semplicemente una caratteristica finora assente in tutte le serie di CPU Ryzen giunte sul mercato fino a oggi. Trattandosi comunque di indiscrezioni, consigliamo ai lettori di prenderle con le pinze.

Si parla anche di AMD Radeon RX 7000, GPU che potrebbero avere non solo architettura RDNA3 ma anche chip RDNA2.