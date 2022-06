AMD Ryzen 7000 da record: clock da 5,85 GHz per la CPU top di gamma

Durante il Computex della scorsa settimana, AMD ha mostrato una demo delle CPU Ryzen 7000 che sembra avere infiammato i fan, specie dopo aver scoperto che la CPU top di gamma arriva a 5,5 GHz di frequenza. Negli ultimi giorni, sull'onda dell'entusiasmo collettivo, l'azienda ha divulgato diverse novità sui suoi processori.

Nello specifico, già la scorsa settimana AMD aveva spiegato che la frequenza da 5,5 GHz della CPU Ryzen mostrata a Taiwan era ottenuta senza alcun overclock. Nelle ultime ore, però, l'azienda di Sunnyvale ha confermato anche che il processore oggetto della prova è una CPU top di gamma a 16 Core, con un TDP da 170 W.

A quanto pare, però, il prototipo stavano funzionando con un TDP inferiore ai 170 W massimi. Inoltre, il socket AM5 dovrebbe arrivare ad una potenza massima di 230 W. Il Director of Technical Marketing di AMD Robert Hallock, in particolare, ha spiegato su Reddit che "il processore mostrato al Computex è un prototipo di CPU a 16 Core senza un TDP specifico, ma che stava operando nel range al di sotto dei 170 W. Si tratta di una cifra conservativa, perché i processori potranno arrivare fino a 170 W e oltre".

Secondo quanto riporta il portale Angstronomics, inoltre, la CPU top di gamma di AMD per il prossimo anno dovrebbe avere un clock massimo di 5,85 GHz in boost: la notizia è per ora solo un rumor, perciò vi invitiamo a prenderla con le pinze, ma se fosse confermata ci troveremmo di fronte alla CPU AMD con la frequenza più alta di sempre. L'obiettivo di Sunnyvale, in questo caso, sembra essere quello di raggiungere e superare le CPU Intel Raptor Lake, in uscita sempre a fine 2022, in termini di clock.