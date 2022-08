AMD Ryzen 7000, rinvio all'ultimo minuto? Potrebbero slittare di due settimane

AMD ha confermato la presentazione dei Ryzen 7000, le sue CPU di nuova generazione, per il 29 agosto. Tuttavia, la compagnia di Sunnyvale non ha parlato della data di lancio sul mercato dei processori: secondo un esperto di settore, ciò dipenderebbe in parte dal fatto che AMD potrebbe posticipare l'uscita dei Ryzen 7000 all'ultimo minuto.

La notizia arriva dal forum di ChipHell, e più nello specifico da uno dei recensori del portale, che avrebbe già ricevuto le CPU in anteprima per una recensione. Il giornalista ha spiegato che i Ryzen 7000 potrebbe slittare di due settimane per via di alcuni problemi al BIOS, che AMD starebbe ancora cercando di risolvere e che renderebbero impossibile l'uscita delle componenti nelle date originariamente previste dalla compagnia.

Già da diversi giorni sappiamo quasi per certo che i Ryzen 7000 sarebbero dovuti arrivare sul mercato il 15 settembre: su questa data si era infatti verificata una convergenza tra leaker e produttori di componenti come le schede madri dedicate alle nuove CPU, con MSI che per prima aveva annunciato il lancio dei suoi prodotti per Ryzen 7000 a metà settembre.

Se la notizia fosse confermata, i processori Ryzen 7000 dovrebbero uscire il 27 settembre, in parallelo con il lancio degli Intel Core con architettura Raptor Lake. Secondo il recensore di ChipHell, addirittura, AMD avrebbe chiesto al portale un prolungamento dell'NDA (Non-Disclosure Agreement) relativo alle CPU, informando la testata del loro posticipo a data da definire.

Va comunque detto che la successione degli eventi attorno alle nuove CPU AMD degli ultimi giorni pare piuttosto strana: se AMD era al corrente dei problemi BIOS dei suoi processori e aveva già deciso di rimandarli, perché annunciare l'evento di presentazione del 29 agosto, a quasi un mese dall'uscita effettiva dei prodotti?



Con ogni probabilità, la scelta della compagnia dipenderebbe dal fatto che i problemi BIOS dei Ryzen 7000 potrebbero essere risolti a stretto giro e dai timori di AMD di sovrapporsi eccessivamente alla presentazione degli Intel Core di tredicesima generazione nel caso di un posticipo dell'evento di annuncio delle sue CPU da fine agosto a inizio settembre.