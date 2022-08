AMD Ryzen 7000 senza segreti: anche il prezzo spunta in rete

I nuovi processori AMD Ryzen 7000 arriveranno a settembre, ormai è quasi certo. Man mano che la data di presentazione delle CPU, fissata secondo i leaker al 29 agosto, si avvicina, però, emergono sempre più informazioni sulle componenti: oggi, per esempio, scopriamo il prezzo delle CPU Ryzen 7000 di AMD.

Prima del prezzo, in realtà, vi segnaliamo che i colleghi di VideoCardZ hanno pubblicato la prima immagine del box delle CPU AMD di nuova generazione, a cui potete dare un'occhiata nell'immagine in calce a questa notizia. Come potete notare dall'immagine, comunque, il packaging non è troppo diverso rispetto a quello già utilizzato per le CPU Ryzen 5000 di attuale generazione.

Per quanto riguarda i prezzi, vi invitiamo a prenderli con le pinze, perché potrebbero essere soggetti a variazioni dell'ultimo minuto. Per la verità, VideoCardZ non dà dei numeri definitivi, ma spiega che le CPU di fascia alta costeranno di più rispetto alle controparti di attuale generazione. Nello specifico:

Il Ryzen 7 7700X costerà quanto il Ryzen 7 5700X

Il Ryzen 7 7800X costerà più del Ryzen 7 5800X

I Ryzen 9 7900X costeranno più dei Ryzen 9 5900X

Il leak, oltre a darci un'idea indicativa dei prezzi dei processori AMD di nuova generazione, ci fornisce anche la conferma dell'esistenza del Ryzen 7 7800X, che finora non era mai apparso in alcuna fuga di informazioni dal colosso di Sunnyvale. Non è comunque chiaro se le tre CPU saranno lanciate insieme o se la loro release sarà scaglionata su diverse date di uscita.

Fatti i dovuti confronti con i MSRP dei Ryzen 5000, comunque, ciò significa che il Ryzen 7 7700X costerà circa 299 Dollari negli Stati Uniti, il Ryzen 7 7800X avrà un prezzo di 449 Dollari o più e il Ryzen 9 7900X costerà più di 599 Dollari. Infine, il top di gamma della lineup, il Ryzen 9 7950X, costerà la bellezza di 799 Dollari o più. Intanto, comunque, potete dare un'occhiata alle specifiche tecniche delle CPU AMD Ryzen 7000, che sono trapelate in rete negli scorsi giorni.