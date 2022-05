AMD Ryzen 7000: trapelano le CPU Raphael-X, supporteranno le RAM DDR5-5600

Le nuove CPU AMD Ryzen 7000 sono entrate in produzione un paio di settimane fa, con un'uscita prevista per la seconda metà di quest'anno. Oggi, però, scopriamo alcune nuove informazioni sulla composizione della lineup Ryzen 7000, che dovrebbe comprendere ben tre serie di CPU diverse.

Nello specifico, quelle appena entrate in produzione dovrebbero essere le CPU con architettura Raphael, ovvero quelle destinate al mercato laptop e desktop e che dovrebbero spaziare dalla fascia medio-bassa a quella altissima. A queste, però, dovrebbero affiancarsi le CPU laptop da gaming AMD Dragon Range e una terza linea, ovvero quella dei processori con architettura Raphael-X, che dovrebbero essere i successori dell'AMD Ryzen 7 5800X3D, appena lanciato sul mercato.

Con un post su Twitter, comunque, l'insider Yuko Yoshida conferma poi che le CPU AMD Ryzen 7000 supporteranno le RAM DDR5, come già stabilito da altri leaker, secondo i quali i processori di nuova generazione non saranno retrocompatibili con le RAM DDR4, focalizzandosi solo sul nuovo tipo di memorie.

L'insider aggiunge anche che tutte le CPU Ryzen 7000 supporteranno le RAM DDR5-5600 nativamente, garantendo così la compatibilità anche con le memorie DDR5 più veloci sul mercato. Ciò dovrebbe mettere le CPU Ryzen 7000 in pari con i processori Raptor Lake di Intel, che dovrebbero a loro volta supportare le RAM DDR5-5600 e dovrebbero essere al contempo retrocompatibili anche con lo standard DDR4.

In termini di performance, le RAM DDR5-5600 garantiscono frequenze di clock maggiori del 7,5% rispetto alle DDR5-5200 e del 16,5% rispetto alle DDR5-4800. Infine, la frequenza FCLK delle CPU Ryzen 7000 in versione desktop dovrebbe attestarsi tra i 1600 e i 1800 MHz, in linea con quella dei processori Ryzen 5000 di attuale generazione.