AMD Ryzen 7000 ufficiali: ecco specifiche, data di lancio e prezzo

Finalmente ci siamo: con un evento tenutosi nella notte, AMD ha annunciato i processori Ryzen 7000, in arrivo nel mese di settembre nei negozi di tutto il mondo. Confermando in pieno gli ultimissimi leak su data d'uscita e prezzo degli AMD Ryzen 7000, poi, l'azienda di Sunnyvale ha fornito una lunga serie di informazioni sulle sue nuove CPU.

Nello specifico, AMD ha spiegato che le CPU Ryzen 7000 avranno il socket AM5, che dovrebbe rappresentare un "nuovo inizio" per il Team Rosso, almeno lato processori. Inoltre, l'azienda ha confermato che al lancio rilascerà quattro componenti diverse, ovvero:

AMD Ryzen 9 7950X: lancio il 27 settembre a 699 Dollari

AMD Ryzen 9 7900X: lancio il 27 settembre a 549 Dollari

AMD Ryzen 7 7700X: lancio il 27 settembre a 399 Dollari

AMD Ryzen 5 7600X: lancio il 27 settembre a 299 Dollari

Tutte le CPU sono realizzate con il nodo a 5 nm TSMC e hanno la nuova architettura Zen 4, che garantisce una maggiore frequenza di clock e un TDP più alto ai processori. Secondo i dati di AMD, le CPU arrivano a un +29% in Single-Thread, +35% o superiore in Multi-Thread e +25% o superiore in termini di performance per watt a confronto con il corrispettivo con architettura Zen 3.

Il prodotto flagship della lineup sarà l'AMD Ryzen 9 7950X con 16 Core e 32 Thread. La CPU avrà un clock di base pari a 4,5 GHz e un boost di clock fino a 5,7 GHz (5,85 GHz in FMax): si tratta di una frequenza di 200 MHz più elevata dell'Intel Core i9-12900KS, il top di gamma di attuale generazione di Intel, e teoricamente pari a quella dell'Intel Core i9-13900K. Il TDP del processore sarà pari a 170 W, mentre la cache sarà composta da 64 MB di memoria L3 e 16 MB di memoria L2.

Per quanto riguarda gli altri processori della serie Ryzen 7000, invece, il Ryzen 9 7900X avrà 12 Core e 24 Thread, una frequenza di base di 4,7 GHz e un boost fino a 5,6 GHz. Il TDP complessivo è di 170 W e la cache è identica a quella del "fratello maggiore", pari a 76 MB tra L3 e L2. Il Ryzen 7 7700X sarà dotato di 8 Core e 16 Thread, con una frequenza di base di 4,5 GHz e un boost fino a 5,4 GHz. Il TDP è in questo caso sensibilmente più basso, pari a 105 W, mentre la cache da 40 MB sarà composta da 32 MB di memoria L3 e da 8 MB di memoria L2.

Infine, il Ryzen 5 7600X avrà 6 Core e 12 Thread con una frequenza di clock base di 4,7 GHz e 5,3 GHz in boost. La CPU dovrebbe avere un TDP di 105 W, che supera di molto quello del predecessore della linea Ryzen 5000, che si fermava a soli 65 W. Tuttavia, la CPU avrà 38 MB di Cache, divisi in 32 MB di memoria L3 e 6 MB di memoria L2.