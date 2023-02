AMD Ryzen 7000X3D: annunciati prezzi e disponibilità della serie di CPU

È ormai passata qualche settimana dall'annuncio delle CPU AMD Ryzen 7000X3D al CES 2023, ma adesso è arrivato il momento di conoscerne prezzi e disponibilità. AMD ha infatti deciso di pubblicare un importante aggiornamento in merito ai suoi nuovi processori.

Come riportato anche da Wccftech e Guru3D, nonché come reso noto a livello ufficiale anche mediante un apposito video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di AMD, il prezzo di partenza sarà di 449 dollari. Quest'ultimo è relativo al Ryzen 7 7800X3D, mentre per quel che concerne il Ryzen 9 7900X3D si arriverà a 599 dollari.

Quanto costa invece il Ryzen 9 7950X3D? 699 dollari. Per quel che concerne la disponibilità, AMD ha ufficializzato che i processori appartenenti alla serie Ryzen 7000X3D approderanno sul mercato in tempi rapidi. Infatti, la data fissata è quella del 28 febbraio 2023 per i Ryzen 9 7950X3D e Ryzen 9 7900X3D, mentre per il Ryzen 7 7800X3D bisognerà attendere il 6 aprile 2023.

Insomma, non manca molto all'arrivo dei Ryzen 7000X3D. C'è attesa per la tecnologia AMD 3D V-Cache, sia per i Ryzen 7 che per i Ryzen 9. Per il resto, se cercate maggiori dettagli sui processori coinvolti, potete fare riferimento direttamente al portale ufficiale di AMD, in cui sono state aggiunte tutte le informazioni del caso.