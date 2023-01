AMD Ryzen 7000X3D pronti a far innamorare i gamer su PC: lancio a San Valentino!

Durante il CES 2023, AMD ha presentato le CPU Ryzen 7000X3D, con una lineup che comprende ben tre processori, ossia i Ryzen 9 7950X3D e 7900X3D e il Ryzen 7 7800X3D. Dopo circa una settimana dall'annuncio delle tre componenti, il colosso di Sunnyvale ha finalmente svelato la data d'uscita delle CPU Ryzen 7000X3D sui mercati internazionali.

I colleghi di Overclock3D.net e di Tom's Hardware, infatti, hanno scoperto che una pagina prodotto sul sito web di AMD riporta che le tre CPU X3D usciranno il 14 febbraio, tra poco più di un mese, per permettere agli appassionati di gaming su PC di festeggiare San Valentino in compagnia di un processore nuovo di zecca.

La scheda prodotto conferma, come già ampiamente noto, che tutte e tre le componenti saranno dotate di un'architettura Zen4, la stessa del resto della lineup Ryzen 7000, con un'aggiunta di 64 MB di V-Cache 3D L3. La differenza principale tra le tre CPU starà nel core count, con il Ryzen 7 7800X3D che avrà 8 Core, il Ryzen 9 7900X3D che ne avrà 12 e il Ryzen 9 7950X3D che ne conterà ben 16.

Sfortunatamente, AMD non ha ancora rilasciato un MSRP per le tre CPU: possiamo però speculare che i due Ryzen 9 si collocheranno su un pricetag attorno ai 450-550 Dollari, superiore al prezzo consigliato per l'AMD Ryzen 9 7900, mentre il Ryzen 7 7800X3D avrà un prezzo di circa 400 Dollari, a metà tra il Ryzen 9 7900X3D e il Ryzen 7 5800X3D di scorsa generazione (che si attesta ancora sui 350 Dollari di prezzo).

In ogni caso, vi ricordiamo che le CPU AMD Ryzen 7000X3D non supportano l'overclock, esattamente come già avvenuto lo scorso anno per il Ryzen 7 5800X3D. Il motivo alla base di questa scelta del Team Rosso è presto detto: agendo su frequenze e voltaggio delle CPU, la V-Cache 3D rischierebbe di rompersi a causa delle elevate temperature a cui potrebbe essere sottoposta. Resta da vedere se overclocker e professionisti del settore riusciranno ad aggirare le restrizioni imposte da Sunnyvale.