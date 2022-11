AMD, i Ryzen 7900 e 7700 appaiono online: confermati Core e Frequenze?

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate all'arrivo sul mercato delle nuove schede video AMD, a ormai quasi un mese di distanza dalla presentazione delle Radeon 7900, anche i processori Zen4 continuano a destare attenzione.

In effetti, si parla già da tempo del sempre più vicino arrivo sul mercato delle varianti "non-X" dei Ryzen 7000 e, forse, abbiamo l'occasione di sapere qualcosa in più su alcuni dei modelli più interessanti del lotto.

Stiamo parlando dei Ryzen 7900 e 7700, avvistati di recente su uno store francese a bordo di preassemblati Lenovo. Questa novità ci permette non solo di scoprire quale sarà la loro collocazione economica ma anche alcuni dettagli sulle loro specifiche, benché tutto ancora in maniera non ufficiale.

Tanto per cominciare, questa inserzione in qualche modo conferma il loro arrivo e già questa è una novità. Inoltre, ci viene dato modo di saperne qualcosa in in più sulla scheda tecnica, tra cui il Core Count. Il Ryzen 7700, per esempio, dovrebbe avere 8 Core e 16 Thread, mentre per il 7900 si parla di 12 Core e 24 Thread. Per entrambi i processori, curiosamente, si parla di 3,6 GHz di Clock di base: una corposa riduzione rispetto alle varianti X. Il TDP per tutta la gamma dovrebbe essere di 65W, ma questo sulla base di rumor precedenti.

Quanto ai prezzi, il retailer francese a cui si fa riferimento li ha inseriti a sistema a un prezzo rispettivamente di 602,14 euro e 1.137,51 euro; price point che, ovviamente, si riferisce al prezzo dell'intera macchina.

Non si sa molto altro su questa espansione della gamma, ma è data quasi per certa la presenza dei Ryzen 7000 con 3D V-Cache al CES 2023. Come sempre, staremo a vedere.