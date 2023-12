AMD Ryzen 8000G, svelati i prezzi delle prime APU Zen5: in arrivo a inizio 2024?

Neanche il tempo di riportare l'annuncio dell'AMD Ryzen 7 5700, che già arrivano nuove indiscrezioni sulle prime CPU e APU AMD del 2024, compresi una serie di processori della linea Ryzen 8000G: i leak, finalmente, ci svelano le specifiche dei nuovi chip e quali saranno i loro prezzi sul mercato internazionale.

In un post su X del leaker momomo_US, che potete vedere anche in calce a questa notizia, viene infatti svelato che AMD lancerà tre APU desktop della linea Ryzen 8000G, che supporteranno il socket AM5 e che precederanno le CPU da gaming della serie AMD Ryzen 8000, le prime con architettura Zen5, il cui annuncio dovrebbe essere previsto per la seconda metà del 2024. Le tre APU dovrebbero chiamarsi rispettivamente Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G e Ryzen 5 8500G.

Secondo il leaker, tutte e tre le APU saranno disponibili sia in versione PRO che in variante non-PRO, ma entrambe manterranno la stessa scheda tecnica. Il Ryzen 7 8700G sarà l'APU di fascia alta di AMD per il prossimo anno, con un totale di 8 Core e 16 Thread ad una frequenza base di 4,20 GHz, che salirà in boost fino a 5,10 GHz. Il Ryzen 5 8600G avrà 6 Core e 12 Thread, con una frequenza di base pari a 4,35 GHz e un boost fino a 5,0 GHz. Entrambe le APU supporteranno l'overclock da parte degli utenti.

Infine, il Ryzen 5 8500G avrà 6 Core e 12 Thread, mentre le sue frequenze sono ancora sconosciute. Quest'ultima APU dovrebbe costare meno di 200 Dollari sul mercato internazionale, mentre i due "fratelli maggiori" avranno un prezzo di 340 Dollari (per il Ryzen 7 8700G) e di 240 Dollari (per il Ryzen 5 8600G). Al momento, comunque, i prezzi delle APU Ryzen 8000G sono molto volatili, e alcuni rivenditori americani sembrano intenzionati a proporre il chip top di gamma a ben 440 Dollari e quello di fascia media a 310 Dollari.

In parallelo, comunque, arriveranno anche diverse CPU con architettura Ryzen 5000 e supporto per il socket AM4. Un colpo di coda per le CPU AMD Ryzen 5000, d'altro canto, è già stato previsto nelle scorse settimane. Due di questi processori saranno dotati di V-Cache 3D e saranno rispettivamente chiamati Ryzen 7 5700X3D e Ryzen 5 5500X3D, mentre la linea di APU Ryzen 5000 si espanderà con i Ryzen 5 5600GT e Ryzen 5 5500GT.

Il Ryzen 7 5700X3D costerà 260 Dollari circa e sarà una versione leggermente peggiorata dell'AMD Ryzen 7 5800X3D lanciato nel 2022. La CPU avrà 8 Core e 16 Thread, con una frequenza base di clock pari a 3,0 GHz e una in boost fino a 4,10 GHz, insieme a 96 MB di cache L3 e ad un TDP pari a 105 W. Il Ryzen 5 5500X3D costerà 199 Dollari e sarà venduto in esclusiva da Microcenter (almeno negli Stati Uniti): la sua scheda tecnica prevede 6 Core e 12 Thread, insieme ad un clock base di 3,0 GHz e un boost fino a 4,0 GHz, insieme a 96 MB di cache L3.

Infine, le due APU Ryzen 5000GT costeranno 150 e 130 Dollari rispettivamente. Al momento, però, la scheda tecnica dei due chip resta avvolta nel mistero, mentre sembra che il suffisso "GT" verrà utilizzato anche in futuro dal Team Rosso per la sua linea di APU di fascia alta, composta da processori leggermente più performanti di quelli della linea G.