AMD Ryzen 8000G ufficiali: le schede video dedicate vanno in pensione?

Dopo mesi di rumor e speculazioni, finalmente è arrivato il CES 2024 e tra i protagonisti della prima giornata c'è anche AMD con le sue nuove proposte desktop dedicate al gaming.

Tra le novità annunciate dal team rosso a Las Vegas, ha fatto particolarmente rumore l'annuncio dei nuovi Ryzen 8000G, processori desktop di nuova generazione con grafica discreta integrata e tutti i benefici dell'Intelligenza Artificiale di Ryzen AI.

Questa la lineup ufficiale:

AMD Ryzen 7 8700G - 8C/16T fino a 5.1 GHz - Radeon 780M - 65W

- 8C/16T fino a 5.1 GHz - - 65W AMD Ryzen 7 8700G - 6C/12T fino a 5.0 GHz - Radeon 760M - 65W

AMD Ryzen 7 8700G - 6C/12T fino a 5.0 GHz - Radeon 740M - 65W

AMD Ryzen 7 8700G - 4C/8T fino a 4.9 GHz - Radeon 740M - 65W

Si tratta, a detta di AMD, dei processori dotati della grafica integrata più potente del mondo, i chip integrati della serie Radeon 700M. Con la Radeon 780M integrata si potranno ottenere i tanto agognati 60 fps su titoli anche particolarmente impegnativi, puntando a risoluzione 1080p con dettagli impostati chiaramente su basso. Giochi come Far Cry 6 e Cyberpunk 2077 non saranno un problema e, nei titoli più esosi in termini di risorse, si potrà attingere alle performance migliorate delle tecnologie HYPR-RX con Fluid Motion Frames e la generazione di fotogrammi aggiuntivi.