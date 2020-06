AMD Ryzen 9 3900XT e Ryzen 5 3600XT svelati da Amazon Italia!

Qualcuno ha pubblicato per sbaglio, prima del dovuto, le informazioni relative ai processori AMD Ryzen 9 3900XT e Ryzen 5 3600XT su Amazon Italia. Tutto è già stato rimosso, ma ormai i dettagli sono ovunque.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, su Amazon Italia sono comparsi i due processori per un breve lasso di tempo. Tra l'altro, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, nella descrizione si può leggere: "Data di lancio soggetta a modifica 7 luglio 2020". Insomma, i prodotti sono finiti per errore nel catalogo della versione nostrana del portale del colosso dell'e-commerce e le informazioni, che stanno facendo il giro del mondo, sono diventate di dominio pubblico.

In ogni caso, le pagine legate ai processori (questa è quella relativa ad AMD Ryzen 9 3900XT, mentre questa è la pagina dedicata ad AMD Ryzen 5 3600XT) sono state successivamente rimosse, quando ormai era troppo tardi. Infatti, diverse fonti internazionali sono riuscite a effettuare degli screenshot. Prima della rimozione, il prezzo del processore AMD Ryzen 9 3900XT era fissato a 569,69 euro, mentre quello di AMD Ryzen 5 3600XT era pari a 284,84 euro.

Tra l'altro, sembra proprio che AMD Ryzen 9 3900XT disponga di 12 core (24 thread), 70MB di cache, una frequenza boost di 4,7 GHz e un TDP di 105W. AMD Ryzen 5 3600XT, invece, avrebbe 6 core (12 thread), 35MB di cache, frequenza boost di 4,5 GHz e un TDP di 95W. A questo punto, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più.