AMD Ryzen 9 3950X: il primo processore consumer a 16 core ha una data di uscita ufficiale

AMD ha finalmente svelato la data di uscita per l’ammiraglia dei processori desktop della serie Ryzen 3000, L’AMD Ryzen 9 3950X, che sarà disponibile alla fine del mese di novembre e promette prestazioni eccezionali a fronte di un prezzo davvero competitivo.

Il Ryzen 9 3950X è il primo processore disponibile per il grande pubblico dotato di 16 core e 32 thread, con una frequenza base di 3.5 GHz e un boost che può arrivare fino a 4.7 GHz. La cpu è equipaggiata con 72 Mb di cache L2+L3 e un TDP (thermal design point) di 105 watt. Il chip sarà venduto al prezzo di 749 dollari e, secondo quanto dichiara la stessa AMD, sarà in grado di competere con l’Intel Core i9-9920X sul fronte del gaming, con un miglioramento delle prestazioni in ambito professionale del 27% e un rapporto di efficienza energetica migliore di 2.34X rispetto a quello della concorrenza. Il Ryzen 9 3950X è stato progettato per dare il massimo con il nuovo chipset AMD X570 e con la piattaforma PCIe 4.0. Il debutto sul mercato del nuovo processore di punta di casa AMD è fissato per il 25 novembre 2019.

AMD si prepara inoltre al lancio del nuovo Athlon 3000, processore entry-level con 2 core e 4 thread, una frequenza di 3.5 GHz e grafica integrata Radeon Vega 3. La cpu sarà disponibile dal 19 novembre al prezzo di 49 dollari.

Infine, il colosso americano ha presentato la terza generazione di processori HEDT della serie AMD Ryzen Threadripper che verrà lanciata in due diversi modelli. Il primo è il Ryzen Threadripper 3960X con 24 core e 48 thread, una frequenza base di 3.8 GHz che può arrivare fino a 4.5 GHz e 140 Mb di cache, il tutto al prezzo di 1399 dollari. Il modello di punta è rappresentato dal Ryzen Threadripper 3970X con 32 core e 64 thread, una frequenza base di 3.7 GHz che in boost può toccare i 4.5 GHz e 144 Mb di cache al prezzo di 1999 dollari. I due processori saranno basati su architettura Zen 2 e processo produttivo a 7 nanometri e consentiranno prestazioni davvero clamorose.

L’inverno di AMD si presenta ricco, con i nuovi processori in arrivo e l’annuncio dato pochi giorni fa sulla prossima presentazione dei nuovi Ryzen 4000 previsti per l’estate del 2020. Intanto la società sta proseguendo i lavori per la nuova generazione di console PlayStation 5 e Xbox Scarlett.