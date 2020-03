AMD Ryzen 9 4900H: presentata la nuova CPU Renoir per i laptop da gaming

AMD ha ufficialmente presentato la propria ammiraglia per i processori mobile della serie Renoir APU. AMD Ryzen 9 4900H è una CPU pensata per i notebook da gaming, sviluppata sul nodo produttivo a 7 nanometri e con GPU Vega integrata.

La lineup di processori Renoir APU è composta da tre differenti CPU, il Ryzen 9 4900H, il Ryzen 7 4800H e il Ryzen 5 4600H, tutti basati sul processo produttivo a 7 nanometri e architettura Zen 2. Per quanto riguarda il nuovo prodotto di punta, AMD Ryzen 9 4900H sarà equipaggiato con 8 core e 16 thread per una velocità clock di base di 3.3 GHz e un boost di 4.4 GHz , 12 Mb di cache e un TDP di 45 W (35 watt per la variante HS), con il supporto nativo per le memorie RAM DDR4-3200 e LDPPR4X-4266 attraverso due controller separati. AMD promette un incremento delle prestazioni IPC del 25% rispetto alle passate generazioni a fronte di una riduzione dei consumi del 20%.



La GPU integrata nella nuova linea Renoir sarà alimentata da 8 CU e garantisce una potenza di 1.79 TFLOps eguagliando, almeno sulla carta, la potenza di una PlayStation 4 (che arriva a 1.84 TFLOps). La nuova CPU sarà disponibile a partire dalla primavera. Insomma, la società di Sunnyvale punta a conquistare il mercato del gaming mobile, dopo aver fatto passi da gigante in quello desktop. Il recente annuncio delle specifiche di Xbox Series X ha fatto impennare l'hype per l'ormai famosa "Big Navi".