AMD Ryzen 9 5900 e Ryzen 7 5800: trapelate le specifiche delle CPU top di gamma

Giornata intensa di leak per AMD, dopo i primi benchmark della nuova APU AMD Ryzen 7 5700G. In giornata sono infatti apparsi in rete anche nuovi dettagli sulle CPU top di gamma con architettura Zen3 della prossima generazione.

I processori in questione sono AMD Ryzen 9 5900 e AMD Ryzen 7 5800, CPU di ultima generazione che differiranno per frequenze di clock e TDP dalle controparti "-X" destinate al mercato consumer.

AMD Ryzen 9 5900 è una CPU di fascia altissima caratterizzata dalla presenza di 12 core, 24 thread, 64 MB di cache L3 e 2 MB di cache L2. La frequenza di clock del nuovo R9 arriverà fino a 4.7 GHz. Il modello in questione avrà il codice modello 100-000000062.

Per quanto riguarda il Ryzen 7 5800 invece, avremo a disposizione 8 core e 16 thread, con 32 MB di cache L3 e 4 MB di cache L2. In questo caso la frequenza di clock massima sarà di 4.6 GHz. Il codice modello del 5800 è 100-000000064.

Entrambe le nuove CPU di AMD avranno un TDP fissato a 65 W, molto inferiore rispetto ai 105 W delle varianti della serie -X. Il clock di base di entrambi i processori dovrebbe essere fissato a 3.0 GHz.

Ryzen 9 5900 e Ryzen 7 5800 saranno disponibili soltanto per gli OEM e verranno inclusi quindi esclusivamente in sistemi desktop preassemblati. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli durante il keynote AMD della prossima settimana.