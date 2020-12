AMD Ryzen 9 5900H compare online nei benchmark, poco più potente di Intel Core i9-10900?

Dopo il leak dei benchmark della CPU AMD Ryzen 9 5900HX top di gamma dedicata al mondo di laptop e notebook, ora all’interno del database Geekbench 5 sarebbe apparso pure il modello Mobility AMD Ryzen 9 5900H, ovvero non altro che il secondo chip della linea e la versione “depotenziata” dell’altra suddetta variante.

Stando a quanto diffuso infatti dal noto tipster TUM_APISAK e ripreso anche da Wccftech, le specifiche tecniche di AMD Ryzen 9 5900H sarebbero le seguenti: si tratterebbe di un processore da 8 core e 16 thread, con 16 MB di cache L3 e 4 MB di cache L2, per velocità di clock base pari a 3.30 GHz e boost a 4.60 GHz, ovvero esattamente 0.10 GHz in meno rispetto a Ryzen 9 5900HX, e infine una GPU Vega migliorata. Rispetto il modello più potente, però, mancheranno le funzionalità di overclock.

Testata su piattaforma dotata di 32 GB di memoria DDR4-3200 MHz, come potete vedere nel dettaglio nello screenshot in calce all’articolo, la CPU ha ottenuto 1520 punti nei test single-core e 9325 punti nei test multi-core. Confrontato con il predecessore Ryzen 9 4900HS, si notano rispettivamente un +39% nel single-core e un +32% nel multi-core, passaggio veramente degno di nota considerato che si tratta di un singolo salto generazionale in meno di un anno.

Inoltre, se Ryzen 9 5900HX risulta più potente rispetto al processore desktop Intel Core i7-10700K, Ryzen 9 5900H registra prestazioni multi-core simili a Intel Core i9-10900 ma superiori nei test single-core.

A proposito dei processori AMD Ryzen 5000H e 5000U, di recente online è apparsa la lista completa delle APU desktop in arrivo sul mercato tra 2021 e 2022. Passando invece alla rivale NVIDIA, in rete è apparsa una gamma di notebook dotata della serie di GPU Mobility GeForce RTX 30.